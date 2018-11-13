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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 08:04

В Госдуме предложили передавать в бюджет вклады "спящих" клиентов

Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Сухоруков

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

По словам парламентариев, объём "зависших" средств на таких счетах оценивается в миллиарды рублей.

В Госдуме рассматривают предложения передавать из банков в российский бюджет невостребованные вклады, а также средства номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Анатолий Аксаков.

— Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами, — пояснил парламентарий.

При этом пока обсуждается вопрос, создавать ли специальный государственный фонд для аккумулирования данных средств. Аксаков добавил, что депутаты "плотно займутся" инициативой в следующем году.

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Александра Вишнякова
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