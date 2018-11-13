В Госдуме предложили передавать в бюджет вклады "спящих" клиентов

По словам парламентариев, объём "зависших" средств на таких счетах оценивается в миллиарды рублей.

В Госдуме рассматривают предложения передавать из банков в российский бюджет невостребованные вклады, а также средства номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Анатолий Аксаков.

— Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами, — пояснил парламентарий.