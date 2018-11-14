Маленькие дьяволы. Как на Руси с покемонами боролись

Оглавление "Шок от покемонов" и появление в России Pokemon Go

История с покемонами началась более двадцати лет назад — в 1996 году, когда 29-летний Сатоси Тадзири после шести лет работы над идеей таки выпустил игру Pocket Monster ("Карманный монстр"), или попросту Pokemon. Она быстро стала популярной во всём мире, отдавая первенство лишь Super Mario. Суть проста: есть зверьки, которые обладают сверхъестественными способностями, и есть так называемые тренеры, которые ловят их и обучают. Питомцы сражаются между собой, пока один из них не упадёт без сознания или его тренер не сдастся. Цель — стать самым крутым тренером.

В 1997 году вышел одноимённый сериал, ставший культовым более чем в 70 странах мира. Но на аниме "Покемон" не ограничился. Комиксы, манга, игрушки, одежда, конфеты, канцелярия — необыкновенные существа из параллельной вселенной проникли практически во все сферы, которые приносили деньги.

— Секрет успеха прост, — объяснял ещё в начале 2000-х годов продюсер сериала Такэмото Мори. — Наш автор придумал симпатичную историю на основе человеческой доброты. Трогательные отношения между человеком и карманным монстриком — это своеобразные отношения людей и животных. Что может быть лучше для ребёнка, чем постоянно находящийся рядом маленький друг? А покемоны и есть эти самые друзья.

"Шок от покемонов" и появление в России

В России сериал начали показывать значительно позже — в декабре 2000 года. Примечательно, что в нашей стране о покемонах узнали раньше, чем увидели воочию. Связано это со скандалом вокруг 38-й серии под названием "Электронный воин Поригон", показанной в Японии 16 декабря 1997 года.

После её демонстрации почти 700 человек (большинство из них дети) попали в больницу с симптомами, напоминающими эпилептический припадок. В прессе это назвали "шоком от покемонов". По мнению невропатологов, зрители тогда перенесли фоточувствительную эпилепсию. А произошло это из-за чрезмерно яркой анимации, когда на экране после того, как Пикачу применил суперсилу, появилось красно-синее мелькание, вызвавшее у пострадавших припадки, тошноту и рвоту, а также жжение в глазах. Показ мультсериала приостановили на целых четыре месяца. Нигде в мире 38-ю серию больше не увидели.

И вот — новое тысячелетие, принёсшее-таки культ покемонов в Россию. Даже не культ, а, скорее, истерию. Они заново завоёвывали мир, на этот раз — российских школьников. Тогдашний глава дирекции детских программ ОРТ Сергей Супонев считал, что повальной "покемании" в нашей стране не будет, — но он ошибся. На ура здесь приняли не только сериал, но и прилагающиеся к нему "фишечки": всякие игральные карты, игрушки, раскраски и, конечно, журналы и комиксы.

Несмотря на ошеломительный успех среди детей, у родителей сериал вызывал опасения. "Покемоны и телепузики зомбируют наших доверчивых детей", "Герои импортных мультфильмов делают из наших малышей агрессивных шизиков", "Войну покемонам!", "Где Чебурашка?" — то и дело задавались вопросами родители, вспоминая пугалки про то, что мультсериал про покемонов "вызывает эпилепсию". Сюда же приплетались страшные истории про гипноз и пресловутый 25-й кадр. И на гребне волны история по мальчика Эша и его друга Пикачу пробыла недолго. С одной стороны, считается, что это произошло после смерти Супонева (он как раз считал мультсериал милой историей о том, как мальчик спасает зверушек), с другой — из-за дурной славы и волнений по поводу влияния иностранщины.

Как оказалось, после стремительного взлёта мультсериал ожидала такая же траектория спада. После того как его перестали показывать на ОРТ, былая популярность в России исчезла, оставив длинный след из новых сезонов, которые продолжают выходить на других телеканалах.

Pokemon Go

На протяжении весьма продолжительного времени о покемонах в России, в общем-то, не вспоминали. Как оказалось — до поры до времени. 2016 год стал богат на скандалы вокруг карманных монстров после того, как в App Store и Google Play вышла игра Pokemon Go. В ней была использована технология дополненной реальности: игроку с помощью смартфона предлагалось ловить зверьков где угодно — дома, на улице, в общественных местах.

Однако сразу же были обозначены риски: ушедшие с головой в игру дети могут попросту не заметить опасности, если покемоны будут находиться, например, на раскалённой сковородке или железнодорожных путях перед несущимся составом. Тогда даже Следственный комитет РФ попросил не ловить покемонов на ж/д путях, а сотрудники Горьковской железной дороги пообещали разработать методичку для подростков о вреде игры. В "Ленэнерго" тоже заволновались, попросив не ловить покемонов возле линий электропередачи. Даже в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека тогда заявили, что дадут рекомендации по ограничению игры.

На волне популярности Pokemon Go люди так увлеклись, что в июле 2016-го больше сотни москвичей собрались в центре Москвы, чтобы поймать редкого покемона Вапореона.

Религиозные деятели вначале относились с шутками-прибаутками к новомодному веянию. Петербургская большая хоральная синагога даже пригласила геймеров ловить покемонов у себя на территории и внутри здания. Предложение не осталось без внимания, и спустя пару дней местный житель получил бутылку кошерного вина, поймав в синагоге покемона Спироу. Муфтий Москвы также заявил, что, если мусульманин не забывает о своей миссии на земле, ловить покемонов ему не запрещается.

Настоящий бум произошёл, когда житель Екатеринбурга Руслан Соколовский начал ловить покемонов в Храме на Крови, построенном на месте гибели семьи Романовых. Блогера арестовали на два месяца за экстремизм и оскорбление чувств верующих. Позже его обвинили по другим статьям: "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации". В итоге Соколовский получил 3,5 года условно, но позже этот срок был сокращён до двух лет и трёх месяцев. Спустя полторы недели Руслана Соколовского пригласили в Совет блогеров при Госдуме.