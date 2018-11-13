Умные унитазы расскажут о проблемах со здоровьем

Специальная нейросеть будет ежедневно брать анализы и рассказывать о состоянии здоровья.

Умные унитазы в будущем избавят от необходимости посещать врача. Об этом прессе рассказал глава крупной компании по производству процессоров Micron Technology Санджай Мехротра, передаёт CNet.

По словам Мехротры, его компания работает над чипами, которые смогут анализировать отходы жизнедеятельности человека. На основании этих данных специально обученный искусственный интеллект будет в режиме реального времени рассказывать о проблемах со здоровьем. Также такие умные унитазы подскажут, как скорректировать свой рацион ради похудения или, наоборот, набора веса.