В игре Fortnite появятся смертоносные турели

Разработчики планируют порадовать геймеров новым контентом, который будет доступен после выхода очередного обновления.

Студия Epic Games анонсировала, что ждёт игроков в Fortnite с выходом нового обновления. Об этом сообщило издание Cultofmac.

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Уже на этой неделе разработчики планируют добавить в шутер турели. По всей видимости, работать они будут так же, как и портативные форты. Геймеру нужно будет лишь кинуть предмет на землю, после чего появится турель. Правда, установка будет не автоматической — стрелять придётся игроку самостоятельно.