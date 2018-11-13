В игре Fortnite появятся смертоносные турели
Фото: © Eurogamer
Разработчики планируют порадовать геймеров новым контентом, который будет доступен после выхода очередного обновления.
Студия Epic Games анонсировала, что ждёт игроков в Fortnite с выходом нового обновления. Об этом сообщило издание Cultofmac.
Фото: © Eurogamer
Уже на этой неделе разработчики планируют добавить в шутер турели. По всей видимости, работать они будут так же, как и портативные форты. Геймеру нужно будет лишь кинуть предмет на землю, после чего появится турель. Правда, установка будет не автоматической — стрелять придётся игроку самостоятельно.
По словам геймеров, они опасаются, что появление турелей может вызвать дисбаланс, так как это достаточно мощная вещь. Также есть и те, кто задаётся вопросом, насколько турели будут полезны на самом деле, потому что стрелок будет отличной мишенью для снайперов.