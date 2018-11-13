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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 09:25

В игре Fortnite появятся смертоносные турели

Фото: &copy;&nbsp;Eurogamer

Фото: © Eurogamer

Разработчики планируют порадовать геймеров новым контентом, который будет доступен после выхода очередного обновления.

Студия Epic Games анонсировала, что ждёт игроков в Fortnite с выходом нового обновления. Об этом сообщило издание Cultofmac.

Фото: © Eurogamer

Фото: © Eurogamer

Уже на этой неделе разработчики планируют добавить в шутер турели. По всей видимости, работать они будут так же, как и портативные форты. Геймеру нужно будет лишь кинуть предмет на землю, после чего появится турель. Правда, установка будет не автоматической — стрелять придётся игроку самостоятельно.

По словам геймеров, они опасаются, что появление турелей может вызвать дисбаланс, так как это достаточно мощная вещь. Также есть и те, кто задаётся вопросом, насколько турели будут полезны на самом деле, потому что стрелок будет отличной мишенью для снайперов.

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Сергей Сурепин
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