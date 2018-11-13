Первый сезон игры Hitman бесплатно доступен для владельцев Xbox One
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Аттракцион невиданной щедрости начался накануне выхода второй части культовой игры про Агента 47.
Владельцы консолей Xbox One обратили внимание на то, что они могут абсолютно бесплатно получить доступ к первому сезону игры Hitman. Бесплатным оказался набор издания "Игра года" — "Наследие".
В набор входят все задания, которые выходили в рамках первого сезона Hitman. Разработчики перенесли игру на движок второй части, тем самым улучшив визуальную часть боевика.
Напомним, 13 ноября выходит вторая часть Hitman. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.