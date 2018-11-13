Первый сезон игры Hitman бесплатно доступен для владельцев Xbox One

Аттракцион невиданной щедрости начался накануне выхода второй части культовой игры про Агента 47.

Владельцы консолей Xbox One обратили внимание на то, что они могут абсолютно бесплатно получить доступ к первому сезону игры Hitman. Бесплатным оказался набор издания "Игра года" — "Наследие".

В набор входят все задания, которые выходили в рамках первого сезона Hitman. Разработчики перенесли игру на движок второй части, тем самым улучшив визуальную часть боевика.