Экранизация Monster Hunter с Миллой Йовович будет верна оригинальной игре

По словам режиссёра, он хочет показать существ не только из последней, но и из предыдущих игр серии.

Постановщик будущей экранизации Monster Hunter Пол Андерсон дал интервью сайту /Film. В нём он рассказал, что познакомился с серией игр ещё десять лет назад. Андерсон считает, что игра ему понравилась из-за того, что он часто и долго был в Японии.

Также режиссёр заявил, что в будущем фильме будет множество героев, которые появлялись в оригинальных видеоиграх. Помимо всего прочего, Андерсон добавил, что в играх MH геймер создавал героя самостоятельно, поэтому он постарается сделать так, чтобы эта особенность также нашла отражение в будущей ленте.