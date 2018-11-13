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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 09:46

Экранизация Monster Hunter с Миллой Йовович будет верна оригинальной игре

Фото: &copy;&nbsp;Capcom

Фото: © Capcom

По словам режиссёра, он хочет показать существ не только из последней, но и из предыдущих игр серии.

Постановщик будущей экранизации Monster Hunter Пол Андерсон дал интервью сайту /Film. В нём он рассказал, что познакомился с серией игр ещё десять лет назад. Андерсон считает, что игра ему понравилась из-за того, что он часто и долго был в Японии.

Также режиссёр заявил, что в будущем фильме будет множество героев, которые появлялись в оригинальных видеоиграх. Помимо всего прочего, Андерсон добавил, что в играх MH геймер создавал героя самостоятельно, поэтому он постарается сделать так, чтобы эта особенность также нашла отражение в будущей ленте.

Главную роль в фильме сыграет Милла Йовович. Роль её напарника досталась Диего Бонето, который играл в фильме "Терминатор: Перезагрузка". Бюджет ленты — 60 миллионов долларов. Даты премьеры пока нет.

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Сергей Сурепин
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