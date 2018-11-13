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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 09:56

Журнал Playboy подтвердил, что Эннио Морриконе критиковал Квентина Тарантино

Фото &copy;&nbsp;AP Photo/Andrew Medichini

Фото © AP Photo/Andrew Medichini

Представители глянца заявили, что интервью композитора — пусть он и отрицал это ранее — является подлинным.

Сотрудники журнала Playboy в Германии ответили на обвинения Эннио Морриконе. Ранее композитор утверждал, что он не давал интервью, в котором критиковал режиссёра Квентина Тарантино. Об этом сообщило издание Variety.

Сотрудники корпорации Hubert Burda Media заявили, что очень удивлены претензиям композитора. Дело в том, что разговор на самом деле состоялся. Это было 30 июня 2018 года, журналисты общались с композитором в его имении в Риме.

Ранее на интервью Морриконе для журнала Playboy обратили внимание из-за того, что он назвал Тарантино кретином, а также обвинил его в краже чужих идей. Ранее композитор несколько раз работал с режиссёром, его музыка звучала в фильмах "Джанго освобождённый", "Омерзительная восьмёрка" и многих других.

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Сергей Сурепин
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