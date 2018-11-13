Журнал Playboy подтвердил, что Эннио Морриконе критиковал Квентина Тарантино

Представители глянца заявили, что интервью композитора — пусть он и отрицал это ранее — является подлинным.

Сотрудники журнала Playboy в Германии ответили на обвинения Эннио Морриконе. Ранее композитор утверждал, что он не давал интервью, в котором критиковал режиссёра Квентина Тарантино. Об этом сообщило издание Variety.

Сотрудники корпорации Hubert Burda Media заявили, что очень удивлены претензиям композитора. Дело в том, что разговор на самом деле состоялся. Это было 30 июня 2018 года, журналисты общались с композитором в его имении в Риме.