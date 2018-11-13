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Опубликовано 13 ноября 2018, 12:33

Поклонская призвала оградить россиян от негативной информации

Депутат Наталья Поклонская. Фото: &copy; РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Наталья Поклонская. Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Парламентарий подчеркнула, что использование различных технологий и приёмов манипулирования применялось в Киеве в феврале 2014 года.

Людей важно защитить от негативного информационно-психологического воздействия и манипуляций. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с агентством РИА "Новости".

— Считаю очень важной разработку предложений по защите людей от негативного информационно-психологического воздействия, в том числе с использованием различных технологий и приёмов манипулирования, — сказала Поклонская.

Депутат отметила, что использование различных технологий и приёмов манипулирования применялось во время событий в Киеве в феврале 2014 года.

Ранее Поклонская посоветовала Украине оставить амбиции насчёт Крыма.

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Константин Агапов
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