Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2018 года

На исполнение бюджета повлияли изменения на энергетическом рынке и санкционное давление на Россию.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита с 0,5% до 2,1% ВВП.

— Законопроект не меняет заложенную на этот год бюджетную политику и подготовлен с учётом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменений прогнозных социально-экономических показателей, — рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов, представляя документ.

По словам Силуанова, на исполнение бюджета повлияли изменения на нефтегазовом рынке, а также санкционное давление на РФ, что привело к корректировке ожидаемого темпа роста ВВП.