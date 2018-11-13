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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 12:39

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2018 года

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

На исполнение бюджета повлияли изменения на энергетическом рынке и санкционное давление на Россию.

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита с 0,5% до 2,1% ВВП.

— Законопроект не меняет заложенную на этот год бюджетную политику и подготовлен с учётом результатов исполнения бюджета за период с начала года, а также изменений прогнозных социально-экономических показателей, — рассказал первый вице-премьер Антон Силуанов, представляя документ.

По словам Силуанова, на исполнение бюджета повлияли изменения на нефтегазовом рынке, а также санкционное давление на РФ, что привело к корректировке ожидаемого темпа роста ВВП.

Второе чтение запланировано на 20 ноября.

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Анна Стрельцова
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