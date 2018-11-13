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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 13:54

Законопроекты о налогах для самозанятых приняты Думой во втором чтении

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Предлагается, чтобы неофициально зарабатывающие на жизнь граждане могли легализоваться и получили за это льготы.

Депутаты Госдумы сегодня во втором чтении утвердили законопроекты, которые предусматривают введение налога для самозанятых.

Напомним, инициатор нововведения — целая группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Они предлагают ввести особый режим для самозанятых в качестве эксперимента. Люди, которые не работают официально, а зарабатывают на жизнь неким своим навыком, смогут получить официальный статус.

Предполагается, что они будут платить налог в 4–6% с доходов, освобождаться от НДС и получать право платить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.

В первом чтении документ был принят в октябре. Таким образом, остаётся третье чтение в Госдуме, после чего законопроект поступит в Совет Федерации, оттуда — на подпись президенту.

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Андрей Григорьев
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