Законопроекты о налогах для самозанятых приняты Думой во втором чтении

Предлагается, чтобы неофициально зарабатывающие на жизнь граждане могли легализоваться и получили за это льготы.

Депутаты Госдумы сегодня во втором чтении утвердили законопроекты, которые предусматривают введение налога для самозанятых.

Напомним, инициатор нововведения — целая группа депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета парламента по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Они предлагают ввести особый режим для самозанятых в качестве эксперимента. Люди, которые не работают официально, а зарабатывают на жизнь неким своим навыком, смогут получить официальный статус.

Предполагается, что они будут платить налог в 4–6% с доходов, освобождаться от НДС и получать право платить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.