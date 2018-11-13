Миллиарды рублей. Экономист рассказал, зачем государству "спящие" вклады россиян

Общая стоимость вложений оценивается в миллиарды рублей, и они обременяют банки.

Инициатива ГД передавать в госбюджет "спящие" вклады может быть полезна не только государству, но и банкам. Об этом Лайфу рассказал экономист и эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

— По оценкам это миллиарды рублей, и, конечно, ясно, что такие деньги не должны лежать без дела, они не должны обременять банки, потому что банки их обслуживают, — сказал Беляев.

По словам эксперта, "спящие" вклады существуют в стране в немалом количестве, некоторые тянутся ещё со времён СССР, остальные появились уже при рыночной экономике. Большинство из них не крупные, иногда и вовсе по несколько рублей. В основном они появляются, если кто-то открывал отдельный для себя вклад и умер, не закрыв его.

Экономист отмечает, что в итоге накапливается большое количество невостребованных вкладов, деньги из которых не функционируют.

Беляев добавил, что за рубежом сохраняется правило уважения частной собственности при рыночной экономике, поэтому "спящие" вклады там неприкосновенны. Но опыт Запада, подчёркивает Беляев, нужно копировать не во всём, поэтому можно применить собственную практику.