Лысый из спецслужб. Лучший шпион, который мог бы служить в разведке

Hitman — что это?

Впервые о Hitman мир заговорил 18 лет назад. Именно в ноябре 2000 года свет увидела игра с подзаголовком Codename 47. Это игра о наёмном убийце. Её главный герой — странного вида мужчина, который вдохновенно решает проблему лишних людей. Он — клон-киллер с позывным 47, которого создал выдающийся учёный-генетик доктор Орт-Мейер в подвале бухарестской психиатрической больницы, где работал. У агента всегда одна задача — устранить цель, однако делать это можно самыми разными способами: вам нужно будет подмешивать жертвам яд в завтраки, маскироваться под других людей, а также разыгрывать сцену с топором из культового фильма "Сияние".

За основу персонажа был взят лейтенант Чен (он же король киллеров), который появился в фильме 1998 года под названием The Hitman. Имя нашего героя произошло от вытатуированного на его затылке штрих-кода (640509040147), последние две цифры которого — 47. Лысый убийца — кульминация тридцати лет исследований в генной инженерии, создать его удалось благодаря соединению ДНК сразу пяти человек, которые служили в одном подразделении французского иностранного легиона. Благодаря такому слиянию ДНК главный герой может выдержать несколько пулевых ранений (он не носит бронежилет), обладает огромной силой (её достаточно, чтобы без проблем носить миниган как ручное оружие), а также может покорять самые труднодоступные места (47-й без проблем перепрыгивает с балкона на балкон, карабкается по водосточным трубам).

Кто занимается разработкой игры?

Фото: © IO Interactive/Warner Bros. Interactive Entertainment

За проект отвечает датская студия IO Interactive. По сути, разработчики сделали себе имя именно благодаря игровой серии Hitman, однако команда также работала над проектами Freedom Fighters и Kane & Lynch. Владеет студией японская корпорация Square Enix (да, та самая, ответственная за Final Fantasy), а через саму IO Interactive за восемнадцать лет прошло много людей: Codename 47 и новую Hitman 2 делали абсолютно разные специалисты, большую часть из которых японцы разогнали в 2013 году, а оставшуюся команду заставили заниматься исключительно боевиком о лысом наёмном убийце.

По сути, Hitman 2 — самая важная игра датской студии IO Interactive. У фирмы была достаточно долгая и непростая история: студия переживала уйму кризисов, критику геймеров, а когда появилась информация, что контракт с издательством Square Enix разрывается, то многие успели поставить крест на датчанах. Однако студии удалось выкрутиться: IO Interactive нашла деньги, выкупила права на серию Hitman и приступила к созданию новой игры, а спустя некоторое время заручилась поддержкой Warner Bros. Interactive Entertainment — именно эта компания теперь выступает издателем игры про наёмного киллера, но при этом все права остаются исключительно за датчанами.

Что говорят о Hitman 2?

Фото: © IO Interactive/Warner Bros. Interactive Entertainment

Западная пресса сходится во мнении, что Hitman 2 хоть и получилась хорошей игрой, однако ничего сверхинновационного в ней нет. Критики называют вторую часть перезапущенной серии качественным продолжением тех наработок, которые получили геймеры в 2016 году. В частности, Hitman 2 (как и всю серию в целом) хвалят за возможность создавать собственные истории. Во второй части разработчикам удалось довести этот аспект до ума. На этот момент положительно повлиял тот факт, что разработчики решили увеличить габариты карт, сделав их более сложными, — это позволяет увеличить вариативность, предоставив геймерам на свой страх и риск прорабатывать самые разнообразные сценарии для убийства назначенных целей.

Среди огрехов западная пресса отмечает отсутствие нормального сценария — увы, но этой проблемой серия Hitman страдает на протяжении всех своих восемнадцати лет существования на рынке игровой индустрии. Провалы в повествовании разработчики из студии IO Interactive решили компенсировать игровым процессом, однако именно точность в деталях и медитативность могут оттолкнуть новую аудиторию, при этом порадовав преданных фанатов, которые любят часами выслеживать жертву, тратить все силы на то, чтобы оставаться незамеченными вражескими персонажами, а также провернув идеальное преступление.

Изюминкой Hitman 2 может стать соревновательный многопользовательский режим, который построен на основной механике Hitman, а не исключительно на снайперских устранениях целей, как это было в предыдущей игре. Концепция нового режима простая: на одной карте появляются два игрока, которые не могут полноценно взаимодействовать или мешать друг другу. Их задача — устранять цели, которые появляются на карте. Побеждает тот игрок, которому удастся устранить пять целей. Однако сделать это бесшумно и остаться незамеченным, иначе балл получен не будет, а геймеру придётся совершить на одно убийство больше, чтобы опередить своего оппонента. Новый режим (он называется Ghost Mode) разбавляет медлительную классическую игру — здесь счёт идёт на секунды, так как вы не единственный киллер, который объявил охоту на живые мишени, поэтому играть достаточно весело, а действовать приходится куда проворнее.

Худшие игры серии

Фото: © IO Interactive/Warner Bros. Interactive Entertainment

Пожалуй, начать стоит с игры Hitman: Contracts, которая вышла в 2004 году. Она рассказывает об агенте 47, который становится жертвой. Он ранен и укрывается в неизвестном отеле в Париже, где, теряя сознание, проваливается в воспоминания, видит все свои предыдущие контракты, в рамках которых убивает цели. Создавая уже третью часть серии, разработчики пошли на странный ход — они поместили в игру уровни из предыдущей части (Hitman 2: Silent Assassin, она вышла в 2002 году), что вызывало негативное отношение у многих игроков.

Игра Hitman: Codename 47 (первый боевик серии, вышедший в 2000 году) рассказывает о самом начале пути агента, когда он ещё был подростком и только начинал проходить своё обучение ремеслу наёмного убийцы, находясь в отдалённой психиатрической больнице, которая была его домом. По мере прохождения игры главный герой узнаёт, что все заказанные люди как-то связаны между собой. Особенностью игры на фоне других проектов стало ограничение на массовое кровопролитие, а также возможность прохождения уровней, что позволяло прописывать себе каждый раз уникальный сценарий, — всё это положительно оценили геймеры. Однако в самом начале творческого пути разработчики не могли похвастаться гладкой работой самой игры, поэтому игроки то и дело сталкивались с багами, но это неудивительно, так как 18 лет назад игровая индустрия была ещё не настолько развита, как сейчас.

Лучшие игры серии

Фото: © IO Interactive/Warner Bros. Interactive Entertainment

По-настоящему впечатляющую работу разработчики из студии IO Interactive проделали над игрой Hitman: Blood Money (вышла в 2006 году), которая рассказывает о том, что наёмников агентства ликвидируют одного за другим. Одной из целей становится сам агент 47, который не хочет быть жертвой, поэтому объединяется со своим координатором Дианой, помогающей ему выжить в этом мире, а также разобраться, что происходит вокруг. Это одна из немногих игр серии, которая может похвастаться полноценной сюжетной линией. Также в игре появилась уйма мелочей: наш убийца стал более хитрым, а его действия начали влиять на происходящее вокруг в полной мере, что позволяет представить убийство цели как несчастный случай. Добиться этого удалось благодаря свободе действий в игре и расширенному арсеналу оружия.