Первую после аварии ракету "Союз-ФГ" разрешили готовить к старту

Госкомиссия выдала заключение о готовности ракеты-носителя "Союз-ФГ" к старту, который намечен на 16 ноября. Об этом сообщили в ракетно-космической корпорации "Энергия".

— Вывоз ракеты-носителя с транспортным грузовым кораблём "Прогресс МС-10" из монтажно-испытательного корпуса и её установка на стартовом комплексе площадки № 1 космодрома Байконур состоится завтра, 14 ноября, — отметили в корпорации.

Напомним, что это будет первый старт "Союза-ФГ" после аварии, которая произошла с таким же носителем 11 октября. Тогда во время полёта произошёл взрыв. Двух членов экипажа корабля "Союз МС-10" спасла автоматическая система. Комиссия "Роскосмоса" выяснила, что причиной аварии стало повреждение датчика, отвечающего за разделение ступеней. Первая не отделилась от второй, произошёл удар и взрыв.