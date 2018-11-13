По мотивам Red Dead Redemption 2 сняли порнофильм

Порнопародия, которая расскажет о приключениях на Диком Западе, будет доступна уже 14 ноября.

Студия Wood Rocket сообщила о том, что по мотивам игры Red Dead Redemption 2 выйдет порнофильм. Порнопародия получила название Red Dead Erection 2, она выйдет 14 ноября.

Главные роли в этой ленте исполнили Эйприл О’Нил, Дэйзи Дукати, Лея Фалкон и Кассандра Кейн. До этого студия Wood Rocket выпустила порнопародии на фильмы "Парк юрского периода" (Jurassic Wood: Swollen Dingdong) и "Веном" (Vencum), а также на Fortnite (Fortnut).