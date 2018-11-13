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Опубликовано 13 ноября 2018, 14:38

По мотивам Red Dead Redemption 2 сняли порнофильм

Фото: &copy; twitter@leeroymyers

Фото: © twitter@leeroymyers

Порнопародия, которая расскажет о приключениях на Диком Западе, будет доступна уже 14 ноября.

Студия Wood Rocket сообщила о том, что по мотивам игры Red Dead Redemption 2 выйдет порнофильм. Порнопародия получила название Red Dead Erection 2, она выйдет 14 ноября.

Главные роли в этой ленте исполнили Эйприл О’Нил, Дэйзи Дукати, Лея Фалкон и Кассандра Кейн. До этого студия Wood Rocket выпустила порнопародии на фильмы "Парк юрского периода" (Jurassic Wood: Swollen Dingdong) и "Веном" (Vencum), а также на Fortnite (Fortnut).

Напомним, игра Red Dead Redemption 2 разрабатывалась студией Rockstar Games (это авторы культовой GTA). Она вышла в конце октября и всего за восемь дней продалась лучше, чем весь тираж оригинальной игры более чем за восемь лет.

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Сергей Сурепин
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