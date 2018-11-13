Создатель "Игры престолов" раскрыл содержание приквелов оригинального сериала

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин рассказал о своём новом романе "Огонь и кровь".

По словам Мартина, именно эта книга ляжет в основу двух будущих приквелов. Нас ждёт история, которая происходила до событий оригинального сериала "Игра престолов". Об этом сообщает Avclub.

Писатель заявил, что мы не увидим дальнейших приключений Арьи, Сансы или Джона Сноу. Также Мартин добавил, что фанатам предстоит возвращение во времени. По его словам, действие приквела будет развиваться за несколько сотен лет до тех событий, которые мы видели в шоу и в основной серии книг.