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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 15:22

Организаторы "Оскара" от мира видеоигр обещают порадовать геймеров

Фото: &copy; The Game Awards

Фото: © The Game Awards

Во время проведения этого мероприятия будет представлено рекордное количество новых видеоигр.

Руководство премии индустрии компьютерных игр The Game Awards сообщило о том, что в 2018 году будет рекордное количество анонсов в рамках мероприятия. Об этом сообщило издание Wccftech.

Также стало известно, что "Оскар" от мира видеоигр будут показывать в этом году в прямом эфире на более чем 40 глобальных площадках. Организаторы мероприятия заявили, что мир меняется, поэтому геймеров ждут серьёзные перемены.

Напомним, церемония TGA пройдёт 6 декабря 2018 года. В прошлом году главный приз получила игра под названием The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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Сергей Сурепин
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