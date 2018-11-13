Авторы Fallout 76 помогли семье ребёнка, умершего от рака
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Мальчик был давним поклонником игровой серии и стал первым человеком в мире, который сыграл в новую часть.
Компания Bethesda перечислила десять тысяч долларов родителям ребёнка, который умер от невробластомы (патологического новообразования в почке). Сотрудники фирмы вовсе не афишировали свою поддержку семье.
О поступке разработчиков узнал пользователь форума Reddit под псевдонимом u/Ra-vencio, который нашёл информацию о денежном переводе. Что же касается самого мальчика, то он был большим поклонником игровой серии Fallout — он был первым человеком в мире, который играл в новую часть Fallout 76 задолго до её выхода.
Вместе с этим Bethesda запустила специальную кампанию по сбору денег на лечение ребёнка. Благодаря этому удалось собрать 40 тысяч долларов, однако мальчик умер 3 ноября. В итоге геймеры и разработчики передадут эти деньги семье погибшего, чтобы поддержать родственников.