Авторы Fallout 76 помогли семье ребёнка, умершего от рака

Мальчик был давним поклонником игровой серии и стал первым человеком в мире, который сыграл в новую часть.

Компания Bethesda перечислила десять тысяч долларов родителям ребёнка, который умер от невробластомы (патологического новообразования в почке). Сотрудники фирмы вовсе не афишировали свою поддержку семье.

О поступке разработчиков узнал пользователь форума Reddit под псевдонимом u/Ra-vencio, который нашёл информацию о денежном переводе. Что же касается самого мальчика, то он был большим поклонником игровой серии Fallout — он был первым человеком в мире, который играл в новую часть Fallout 76 задолго до её выхода.