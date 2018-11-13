Звезда "Стражей Галактики" стала рекламным лицом Fortnite

Соответствующие плакаты, на которых изображён популярный актёр Крис Пратт, были обнаружены в Южной Корее.

Несмотря на то что популярная игра Fortnite во всём мире появилась 25 июля 2017 года, до Южной Кореи она добралась только сейчас. Официальным лицом проекта стал звезда Голливуда Крис Пратт ("Стражи Галактики").

Оказалось, что компания Epic Games заключила официальный контракт с актёром. Для Пратта это уже далеко не первый проект в игровой индустрии. До этого он озвучивал персонажей в LEGO-играх.