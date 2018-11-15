Работаешь на себя — плати государству
Госдума во втором чтении приняла налог на самозанятых граждан. Кто и сколько будет платить в бюджет — разбираем коротко, на карточках.
Самозанятые граждане — те, кто работает на себя, без начальника.
Например, уборщицы, торговцы в соцсетях, мастера по ремонту, фотографы, арендодатели жилья. Самозанятых в России от 10% до 30%.
Законопроект обязывает самозанятых зарегистрироваться в налоговой.
Также вводит налог 4% для физических лиц и 6% — для юридических. Порог дохода — 2,4 млн рублей в год, или 200 тысяч в месяц.
Закон экспериментальный — до 2028 года.
Его тестируют в четырёх регионах: Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан.
У закона есть бонусы. Зарегистрировавшихся освободят от уплаты НДС и НДФЛ.
При регистрации на счёт самозанятых граждан поступит 10 тысяч рублей налогового вычета.
Но есть и минусы. Тех, кто утаит свой доход, будут штрафовать.
Сумма штрафа — 20% от сокрытой суммы, но не менее 1000 рублей. Отчитываться о доходах нужно будет ежемесячно.
Государство хочет вывести самозанятых из тени. И пополнить бюджет на 600 млрд.
Это вторая попытка узаконить фриланс. Первая провалилась: к сентябрю 2018 года зарегистрировались в ФНС лишь 2149 самозанятых.