Авторы Fallout 76 выпустили игру раньше времени

Компания Bethesda запустила сервера Fallout 76, в связи с чем игра стала доступна всем геймерам, кто оформил предварительный заказ.

В настоящий момент игру Fallout 76 можно запустить на всех платформах. Это касается не только владельцев PlayStation 4 и Xbox One, но и владельцев персональных компьютеров.

Сразу же после того, как сервера с игрой были активированы, на платформе Twitch появилось несколько трансляций по Fallout 76. При этом официальный релиз игры запланирован на 14 ноября 2018 года.