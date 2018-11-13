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Опубликовано 13 ноября 2018, 16:01

Авторы Fallout 76 выпустили игру раньше времени

Фото: &copy; Fallout

Фото: © Fallout

Компания Bethesda запустила сервера Fallout 76, в связи с чем игра стала доступна всем геймерам, кто оформил предварительный заказ.

В настоящий момент игру Fallout 76 можно запустить на всех платформах. Это касается не только владельцев PlayStation 4 и Xbox One, но и владельцев персональных компьютеров.

Сразу же после того, как сервера с игрой были активированы, на платформе Twitch появилось несколько трансляций по Fallout 76. При этом официальный релиз игры запланирован на 14 ноября 2018 года.

В настоящий момент на Twitch можно найти трансляции на английском, японском и испанском языках. Игра также активировалась у российских пользователей — её можно запустить в фирменном приложении Bethesda.

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Сергей Сурепин
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