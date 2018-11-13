Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"
Фото: © HBO
Съёмки заняли у авторов больше времени, чем работа над предыдущими двумя сезонами вместе взятыми.
Официальный аккаунт сериала "Игра престолов" в "Твиттере" опубликовал тизер заключительного сезона уже культового фильма. Вместе с этим стало известно, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года.
Тизер состоит из кадров предыдущих сезонов. Пока нет информации, когда выйдет первый трейлер восьмого сезона.
Ранее сообщалось, что съёмки заняли у авторов больше времени, чем работа над предыдущими двумя сезонами вместе взятыми. Это было связано с масштабными сражениями, которые будут в финале сериала.