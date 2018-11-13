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Опубликовано 13 ноября 2018, 15:36

Названа дата выхода финального сезона "Игры престолов"

Фото: &copy; HBO

Фото: © HBO

Съёмки заняли у авторов больше времени, чем работа над предыдущими двумя сезонами вместе взятыми.

Официальный аккаунт сериала "Игра престолов" в "Твиттере" опубликовал тизер заключительного сезона уже культового фильма. Вместе с этим стало известно, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года.

Тизер состоит из кадров предыдущих сезонов. Пока нет информации, когда выйдет первый трейлер восьмого сезона.

Ранее сообщалось, что съёмки заняли у авторов больше времени, чем работа над предыдущими двумя сезонами вместе взятыми. Это было связано с масштабными сражениями, которые будут в финале сериала.

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Сергей Сурепин
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