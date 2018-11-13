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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 19:22

Медведев призвал к взаимным компромиссам по ливийскому вопросу

Премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Глава кабмина считает, что урегулировать конфликт в стране можно на основе Схиратского соглашения, одобренного ООН.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что можно достичь прогресса по ливийскому вопросу, если все стороны пойдут на компромисс. Об этом он сообщил на конференции по ситуации в Ливии.

— Очевидно, что достижение подобных соглашений невозможно без взаимных компромиссов, которые должны быть продемонстрированы всеми сторонами, — сказал Медведев.

По словам главы кабмина, конфликт должен решаться согласно одобренному ООН Схиратскому соглашению, которе приняли в 2015 году в рамках мирного урегулирования.

Медведев подчеркнул, что если достигнутые компромиссы не будут продемонстрированы, то все договорённости и решения "будут взорваны".

— Мы намерены сделать всё возможное, чтобы на ливийской земле установился прочный мир, а её трагический опыт миновал другие государства, — заявил премьер-министр.

Напомним, после убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался кризис. В настоящее время в стране сформировалось двоевластие, само государство раздроблено на на две части.

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Константин Агапов
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