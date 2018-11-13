ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 17:45

"Мужики! Лучше беднее, но на свободе". Лукашенко пригрозил коррупционерам

Александр Лукашенко. Фото: &copy; РИА Новости/Николай Петров

Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Николай Петров

Глава Белоруссии отметил, что он никогда не будет защищать чиновников, которые замешаны в незаконных махинациях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с чиновниками, занявшими недавно свои посты, и призвал их избегать коррупционных схем. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

— Борьба с коррупцией — это непреклонное моё требование и мои действия с первого дня моего президентства… Коррупция съедает всё. Это ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений, — отметил Лукашенко.

Президент объяснил, что, несмотря на многолетнюю борьбу с коррупцией, ему ежегодно приходится снимать с должностей госслужащих, уличённых в преступных схемах.

— Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", — напомнил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призывал держать власть в кулаке, а не растопыренными пальцами.

BannerImage
Анна Лебедева
  • Новости
  • Белоруссия
  • Александр Лукашенко
  • В мире
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar