"Мужики! Лучше беднее, но на свободе". Лукашенко пригрозил коррупционерам

Глава Белоруссии отметил, что он никогда не будет защищать чиновников, которые замешаны в незаконных махинациях.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с чиновниками, занявшими недавно свои посты, и призвал их избегать коррупционных схем. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

— Борьба с коррупцией — это непреклонное моё требование и мои действия с первого дня моего президентства… Коррупция съедает всё. Это ржавчина. Наши люди, привыкшие к справедливости, никогда не простят начальникам воровства, казнокрадства, взяточничества и прочих коррупционных проявлений, — отметил Лукашенко.

Президент объяснил, что, несмотря на многолетнюю борьбу с коррупцией, ему ежегодно приходится снимать с должностей госслужащих, уличённых в преступных схемах.

— Я как-то сказал: "Мужики, лучше беднее, но на свободе", — напомнил Лукашенко.