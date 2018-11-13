Украшения и картины. Коллекцию вещей Фрэнка Синатры выставили на аукцион

В Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's решил продать коллекцию вещей американского певца и актёра.

Среди лотов — порядка двухсот предметов: мебель, украшения, картины, книги, одежда, а также аудиозаписи. Они принадлежали певцу и его четвёртой супруге Барбаре.

Все вещи были собраны за 22 года их брака. К числу самых знаменитых предметов можно отнести бриллиантовое кольцо в 20 каратов. Его Синатра подарил Барбаре в день их помолвки (1976 год).