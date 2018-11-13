Украшения и картины. Коллекцию вещей Фрэнка Синатры выставили на аукцион
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
В Нью-Йорке аукционный дом Sotheby's решил продать коллекцию вещей американского певца и актёра.
Среди лотов — порядка двухсот предметов: мебель, украшения, картины, книги, одежда, а также аудиозаписи. Они принадлежали певцу и его четвёртой супруге Барбаре.
Все вещи были собраны за 22 года их брака. К числу самых знаменитых предметов можно отнести бриллиантовое кольцо в 20 каратов. Его Синатра подарил Барбаре в день их помолвки (1976 год).
Помимо этого с молотка уйдут копии сценариев к фильмам "11 друзей Оушена" (1960 год) и "Отныне и во веки веков" (1953 год). За участие во втором Синатра получил "Оскар" в номинации "Лучший актёр второго плана".