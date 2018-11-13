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Опубликовано 13 ноября 2018, 20:26

Символ героизма пожарных Калифорнии оказался подделкой

Фото: &copy; Instagram / kellansworld

Фото: © Instagram / kellansworld

На фоне сообщений о лесных пожарах в штате пожарный департамент Нью-Йорка опубликовал фото с подписью "Настоящий герой".

Один из пользователей Reddit установил, что фото было создано с помощью фотошопа. Автор изображения — новозеландец Келлан Хендри.

Как стало известно, он сам не делает фото, однако профессионально обрабатывает их. Таким образом, он совместил несколько снимков и посвятил свою работу пожарным, которые ведут борьбу с самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии.

В "Инстаграме" Хендри написал, что "трудные времена не создают героев — в трудные времена герои раскрываются внутри нас". Пользователи не стали осуждать новозеландца. Они отметили, что фото было сделано ради благого дела.

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Сергей Сурепин
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