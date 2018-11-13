Символ героизма пожарных Калифорнии оказался подделкой
Фото: © Instagram / kellansworld
На фоне сообщений о лесных пожарах в штате пожарный департамент Нью-Йорка опубликовал фото с подписью "Настоящий герой".
Один из пользователей Reddit установил, что фото было создано с помощью фотошопа. Автор изображения — новозеландец Келлан Хендри.
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Hard times don’t create heroes, it is during the hard times the ‘hero’ within us is revealed. Hearing all the tragic news about the fires in California has me thinking about all the people effected and the environment surrounding. My prayers and thoughts are with you If you would like to help, feel free to donate to the relief fund, anything helps! Redcross.org/Donate ❤️ #california #wildfire
Как стало известно, он сам не делает фото, однако профессионально обрабатывает их. Таким образом, он совместил несколько снимков и посвятил свою работу пожарным, которые ведут борьбу с самым разрушительным пожаром в истории Калифорнии.
В "Инстаграме" Хендри написал, что "трудные времена не создают героев — в трудные времена герои раскрываются внутри нас". Пользователи не стали осуждать новозеландца. Они отметили, что фото было сделано ради благого дела.