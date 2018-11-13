Беременную женщину убили стрелой из арбалета. Ребёнка удалось спасти
Убийство 35-летней Саны Мухаммад произошло на глазах у её пятерых детей в их собственном доме в Илфорде.
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Беременную жительницу Лондона убили на кухне собственного дома выстрелом из арбалета. Стрела прошла в 2,5 сантиметра от плода, однако не задела его, сообщает The Mirror.
Инцидент произошёл примерно в 7:30 утра. Полиция приехала спустя 10 минут. Женщину, которая находилась на восьмом месяце, со стрелой в животе доставили в больницу. Там провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка.
Врачи оперировали женщину со стрелой, потому что грубое её удаление могло навредить плоду. Спасти женщину не удалось, однако ребёнок выжил. По подозрению в совершении преступления полиция задержала 50-летнего мужчину, скоро будет суд.