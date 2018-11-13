Беременную женщину убили стрелой из арбалета. Ребёнка удалось спасти

Беременную жительницу Лондона убили на кухне собственного дома выстрелом из арбалета. Стрела прошла в 2,5 сантиметра от плода, однако не задела его, сообщает The Mirror.

Инцидент произошёл примерно в 7:30 утра. Полиция приехала спустя 10 минут. Женщину, которая находилась на восьмом месяце, со стрелой в животе доставили в больницу. Там провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка.