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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 20:40

Беременную женщину убили стрелой из арбалета. Ребёнка удалось спасти

Убийство 35-летней Саны Мухаммад произошло на глазах у её пятерых детей в их собственном доме в Илфорде.

Фото: &copy; Twitter / bdnews24

Фото: © Twitter / bdnews24

Беременную жительницу Лондона убили на кухне собственного дома выстрелом из арбалета. Стрела прошла в 2,5 сантиметра от плода, однако не задела его, сообщает The Mirror.

Инцидент произошёл примерно в 7:30 утра. Полиция приехала спустя 10 минут. Женщину, которая находилась на восьмом месяце, со стрелой в животе доставили в больницу. Там провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка.

Врачи оперировали женщину со стрелой, потому что грубое её удаление могло навредить плоду. Спасти женщину не удалось, однако ребёнок выжил. По подозрению в совершении преступления полиция задержала 50-летнего мужчину, скоро будет суд.

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Сергей Сурепин
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