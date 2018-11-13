Канье Уэст во второй раз перенёс дату выхода нового альбома

Об этом стало известно после того, как американский рэпер в очередной раз решил пообщаться с фанатами в "Твиттере".

Популярный американский рэпер Канье Уэст продолжает оттягивать с выходом нового альбома. На этот раз релиз под названием Yandhi снова утратил дату выхода.

Уэст написал, что выступать прошлой ночью с рэпером Кид Кади было очень здорово. У артистов недавно вышел совместный альбом Kids See Ghost. Уэст заявил, что после возвращения на сцену он понял, что его новый альбом ещё не готов.