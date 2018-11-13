Канье Уэст во второй раз перенёс дату выхода нового альбома
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Об этом стало известно после того, как американский рэпер в очередной раз решил пообщаться с фанатами в "Твиттере".
Популярный американский рэпер Канье Уэст продолжает оттягивать с выходом нового альбома. На этот раз релиз под названием Yandhi снова утратил дату выхода.
Уэст написал, что выступать прошлой ночью с рэпером Кид Кади было очень здорово. У артистов недавно вышел совместный альбом Kids See Ghost. Уэст заявил, что после возвращения на сцену он понял, что его новый альбом ещё не готов.
Уэст добавил, что он объявит дату выхода, когда он будет готов. Рэпер также поблагодарил всех за понимание. Изначально альбом должен был выйти 29 сентября, однако потом его перенесли на 23 ноября.