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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 22:21

Самого требовательного вышибалу в мире не пустили в клуб в Сиднее

Сотрудник немецкого клуба Berghain не смог пройти фейсконтроль — его развернула охрана на входе в Сиднее.

Фото: &copy; Twitter / bdnews24

Фото: © Twitter / bdnews24

56-летний охранник Свен Марквардт отвечает за фейсконтроль в клубе Berghain (Берлин, Германия) последние пятнадцать лет. Свена считают самым требовательным вышибалой в мире. Об этом сообщает Hannoversche Allgemeine.

Свен известен своей требовательностью к гостям, двери клуба считают самыми неприступными в Германии. Однако недавно Марквардта самого не пустили в клуб.

Дело в том, что охране местного клуба не понравились тату на лице у мужчины. Вышибала рассказал о произошедшем владельцу клуба в Сиднее. Он установил, что тот был как-то в Берлине и хотел пройти в Berghain, однако ему тоже не удалось пройти фейсконтроль.

Напомним, Berghain является одним из самых популярных клубов в мире. Он находится в Берлине, и пройти фейсконтроль удаётся немногим. В Сети считают, что судьба сыграла злую шутку с вышибалой.

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Сергей Сурепин
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