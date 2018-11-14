Самого требовательного вышибалу в мире не пустили в клуб в Сиднее

56-летний охранник Свен Марквардт отвечает за фейсконтроль в клубе Berghain (Берлин, Германия) последние пятнадцать лет. Свена считают самым требовательным вышибалой в мире. Об этом сообщает Hannoversche Allgemeine.

Свен известен своей требовательностью к гостям, двери клуба считают самыми неприступными в Германии. Однако недавно Марквардта самого не пустили в клуб.

Дело в том, что охране местного клуба не понравились тату на лице у мужчины. Вышибала рассказал о произошедшем владельцу клуба в Сиднее. Он установил, что тот был как-то в Берлине и хотел пройти в Berghain, однако ему тоже не удалось пройти фейсконтроль.