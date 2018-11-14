Самого требовательного вышибалу в мире не пустили в клуб в Сиднее
Сотрудник немецкого клуба Berghain не смог пройти фейсконтроль — его развернула охрана на входе в Сиднее.
Фото: © Twitter / bdnews24
56-летний охранник Свен Марквардт отвечает за фейсконтроль в клубе Berghain (Берлин, Германия) последние пятнадцать лет. Свена считают самым требовательным вышибалой в мире. Об этом сообщает Hannoversche Allgemeine.
Свен известен своей требовательностью к гостям, двери клуба считают самыми неприступными в Германии. Однако недавно Марквардта самого не пустили в клуб.
Дело в том, что охране местного клуба не понравились тату на лице у мужчины. Вышибала рассказал о произошедшем владельцу клуба в Сиднее. Он установил, что тот был как-то в Берлине и хотел пройти в Berghain, однако ему тоже не удалось пройти фейсконтроль.
Напомним, Berghain является одним из самых популярных клубов в мире. Он находится в Берлине, и пройти фейсконтроль удаётся немногим. В Сети считают, что судьба сыграла злую шутку с вышибалой.