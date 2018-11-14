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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 23:39

Трое россиян вошли в рейтинг успешных молодых бизнесменов Forbes

Фото: &copy; Twitter / dmitryzaksAFP

Фото: © Twitter / dmitryzaksAFP

В перечень успешных бизнесменов до тридцати лет журнал внёс россиян Марию Дрокову и супругов Артёма Федяева и Дарью Ребенок.

Мария Дрокова — основатель венчурного фонда Day One Ventures (Сан-Франциско). Ранее она превратила Runa Capital в один из самых активных фондов Восточной Европы. Этот фонд инвестирует деньги в стартапы вроде Superhuman, DigitalGenius, Piper и сайт для родителей Winnie.

28-летние супруги Дарья Ребенок и Артём Федяев запустили в 2015 году сервис Grabr. Он разыскивает в разных странах людей, которые согласны привезти какой-то товар во время своей поездки в различные государства.

Forbes сообщил, что в настоящий момент в сервисе зарегистрировано до 900 тысяч путешественников и покупателей. Супругам также удалось привлечь в него инвестиции на четырнадцать миллионов долларов.

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Сергей Сурепин
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