Трое россиян вошли в рейтинг успешных молодых бизнесменов Forbes

В перечень успешных бизнесменов до тридцати лет журнал внёс россиян Марию Дрокову и супругов Артёма Федяева и Дарью Ребенок.

Мария Дрокова — основатель венчурного фонда Day One Ventures (Сан-Франциско). Ранее она превратила Runa Capital в один из самых активных фондов Восточной Европы. Этот фонд инвестирует деньги в стартапы вроде Superhuman, DigitalGenius, Piper и сайт для родителей Winnie.

28-летние супруги Дарья Ребенок и Артём Федяев запустили в 2015 году сервис Grabr. Он разыскивает в разных странах людей, которые согласны привезти какой-то товар во время своей поездки в различные государства.