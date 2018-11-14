Звезда "Игры престолов" придумала, как делать самые смешные фото с фанатами
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Американский актёр Джейсон Момоа не может не привлекать внимание прекрасной половины человечества.
Поклонницы постоянно просят звезду сериала "Игра престолов" и фильма "Аквамен" о совместной фотографии. Это смущает их возлюбленных. Однако Момоа удалось найти выход из положения — на фото с фанатками он создаёт мини-сюжеты и "троллит" парочки.
Одна из фанаток актёра рассказала историю своей фотографии с Момоа. Она хотела собственное фото с актёром, на котором не было бы её парня. При этом тратить деньги на два разных снимка с платной фотосессии парочка не желала. Все трое сделали забавный кадр, на котором актёр изобразил, как он уводит девушку у парня и даёт ему пощёчину.
После этого актёр стал постоянно прибегать к такому приёму. Теперь он создаёт небольшие сценки в рамках проведения фотосессий.
Hey @shalexandej and @ryansbergara, I wore my #buzzfeedunsolved tee to #londonfilmandcomiccon this weekend! Check below for more photos of me representing. #shaniac #wheeze pic.twitter.com/GW8WO6bT0K— Pete Hurley (@pistolpetehurlz) July 30, 2018