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Регион
Опубликовано 13 ноября 2018, 23:43

Звезда "Игры престолов" придумала, как делать самые смешные фото с фанатами

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Американский актёр Джейсон Момоа не может не привлекать внимание прекрасной половины человечества.

Поклонницы постоянно просят звезду сериала "Игра престолов" и фильма "Аквамен" о совместной фотографии. Это смущает их возлюбленных. Однако Момоа удалось найти выход из положения — на фото с фанатками он создаёт мини-сюжеты и "троллит" парочки.

Одна из фанаток актёра рассказала историю своей фотографии с Момоа. Она хотела собственное фото с актёром, на котором не было бы её парня. При этом тратить деньги на два разных снимка с платной фотосессии парочка не желала. Все трое сделали забавный кадр, на котором актёр изобразил, как он уводит девушку у парня и даёт ему пощёчину.

После этого актёр стал постоянно прибегать к такому приёму. Теперь он создаёт небольшие сценки в рамках проведения фотосессий.

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Сергей Сурепин
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