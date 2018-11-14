В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми

Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.

В городе Джакарта (столица Индонезии) вышел из строя аттракцион. Только чудом удалось избежать гибели и травмирования людей.

Инцидент произошёл 11 ноября в парке развлечений "Секатен". Колесо обозрения, набрав скорость, стало неожиданно вращаться в обратную сторону. В результате этого кабинки с людьми перевернулись.