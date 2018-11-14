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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 00:01

В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми

Фото: &copy; Twitter / PattayaOne

Фото: © Twitter / PattayaOne

Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.

В городе Джакарта (столица Индонезии) вышел из строя аттракцион. Только чудом удалось избежать гибели и травмирования людей.

Инцидент произошёл 11 ноября в парке развлечений "Секатен". Колесо обозрения, набрав скорость, стало неожиданно вращаться в обратную сторону. В результате этого кабинки с людьми перевернулись.

В одной из кабинок находилась семья с ребёнком. Им повезло успеть взяться за поручни и дождаться помощи. Сотрудники парка тут же пришли на выручку гостям. Полиция сообщила, что никто не пострадал.

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Сергей Сурепин
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