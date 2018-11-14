ЦРУ уличили в создании "сыворотки правды"

Об этом говорится в документах, которые оказались в распоряжении Американского союза защиты гражданских свобод.

Центральное разведывательное управление США создавало психоактивное вещество, под воздействием которого люди могли бы легче раскрывать секретные сведения. По данным Союза защиты гражданских свобод, ЦРУ рассматривало возможность его использования.

Во время поиска эффективного средства сотрудники ЦРУ установили, что наилучшим образом подходит для этих целей препарат "Мидазолам". Он продаётся под маркой Versed и обладает успокоительным действием, отмечает организация. Средство также вызывает временную амнезию — это было высоко оценено разработчиками. Недостаток препарата — необходимость вводить его внутривенно.