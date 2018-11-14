Apple отказалась от рекламы приложений в App Store из-за "налога на Google"
Соответствующие электронные письма американская корпорация разослала разработчикам приложений на iOS.
Фото: © Flickr / Giorgio Comai
Американская корпорация Apple временно закроет сервис Search Ads для российских разработчиков. Это связано с новыми правилами уплаты "налога на Google".
В Apple сообщили, что с 12 ноября 2018 года разработчики в России не смогут пользоваться Search Ads. С помощью этого сервиса можно было разместить рекламу своих приложений в поиске по магазину программ App Store.
В письме компании сообщается, что из-за изменений в законодательстве, связанных с НДС, которые вступят в силу 1 января 2019 года, сервис Apple Search Ads прекращает поддерживать клиентов из России. Представители Apple заявили, что попытаются решить эту проблему.