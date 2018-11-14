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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 01:10

Apple отказалась от рекламы приложений в App Store из-за "налога на Google"

Соответствующие электронные письма американская корпорация разослала разработчикам приложений на iOS.

Фото: &copy; Flickr / Giorgio Comai

Фото: © Flickr / Giorgio Comai

Американская корпорация Apple временно закроет сервис Search Ads для российских разработчиков. Это связано с новыми правилами уплаты "налога на Google".

В Apple сообщили, что с 12 ноября 2018 года разработчики в России не смогут пользоваться Search Ads. С помощью этого сервиса можно было разместить рекламу своих приложений в поиске по магазину программ App Store.

В письме компании сообщается, что из-за изменений в законодательстве, связанных с НДС, которые вступят в силу 1 января 2019 года, сервис Apple Search Ads прекращает поддерживать клиентов из России. Представители Apple заявили, что попытаются решить эту проблему.

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Сергей Сурепин
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