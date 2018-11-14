Apple отказалась от рекламы приложений в App Store из-за "налога на Google"

Американская корпорация Apple временно закроет сервис Search Ads для российских разработчиков. Это связано с новыми правилами уплаты "налога на Google".

В Apple сообщили, что с 12 ноября 2018 года разработчики в России не смогут пользоваться Search Ads. С помощью этого сервиса можно было разместить рекламу своих приложений в поиске по магазину программ App Store.