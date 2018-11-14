Копят на рекорд. Россияне могут потратить 52 млрд рублей в "чёрную пятницу"

Такая сумма может сложиться из распродаж в онлайне и офлайне, однако аналитики предупреждают, что ожидания могут оказаться завышенными.

Ретейлеры в этом году ждут от россиян рекордных трат на традиционной распродаже "чёрная пятница" — около 52 млрд рублей, или на 57% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на прогноз Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и подразделения "Бизнес" "Вымпелкома".

В прошлом году в традиционный день распродаж совершили покупки более 20 млн россиян, потратив более 30 млрд рублей, из которых — 24 млрд рублей в офлайне и 6 млрд рублей в онлайне. При этом эксперты отмечают, что с каждым годом в "чёрной пятнице" принимает участие всё больше жителей регионов.

— Если ещё три-пять лет назад об акции знали преимущественно жители крупных городов, то сейчас мы видим, что почти 70% посетителей онлайн-распродаж — жители регионов,— рассказал президент АКИТ Артём Соколов.