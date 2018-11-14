Путин пригласил бизнесменов стран АСЕАН на ПМЭФ и ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин пригласил бизнесменов стран-участниц АСЕАН на Петербургский и Восточный экономические форумы, которые пройдут в России в 2019 году.

— Хотел бы пригласить официальные и деловые круги "десятки" приехать в Россию на следующие заседания форумов в 2019 году, — сказал глава государства на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН.