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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 07:12

Путин пригласил бизнесменов стран АСЕАН на ПМЭФ и ВЭФ

Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Президент РФ Владимир Путин пригласил бизнесменов стран-участниц АСЕАН на Петербургский и Восточный экономические форумы, которые пройдут в России в 2019 году.

— Хотел бы пригласить официальные и деловые круги "десятки" приехать в Россию на следующие заседания форумов в 2019 году, — сказал глава государства на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН.

Путин также отметил, что участие России в саммите — полезно. Кроме того, он напомнил, что представители стран АСЕАН регулярно приезжают в нашу страну для участия в бизнес-форумах.

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Янковская Ольга
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