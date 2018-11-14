Путин пригласил бизнесменов стран АСЕАН на ПМЭФ и ВЭФ
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Президент РФ Владимир Путин пригласил бизнесменов стран-участниц АСЕАН на Петербургский и Восточный экономические форумы, которые пройдут в России в 2019 году.
— Хотел бы пригласить официальные и деловые круги "десятки" приехать в Россию на следующие заседания форумов в 2019 году, — сказал глава государства на пленарном заседании саммита Россия — АСЕАН.
Путин также отметил, что участие России в саммите — полезно. Кроме того, он напомнил, что представители стран АСЕАН регулярно приезжают в нашу страну для участия в бизнес-форумах.