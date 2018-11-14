Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 07:51

Теперь официально! PlayerUnknown’s Battlegrounds выйдет на PlayStation 4

Скриншот видео&nbsp;PlayStation
Скриншот видео PlayStation

За оформление предварительного заказа разработчики подарят геймерам внешний облик героя Uncharted.

Студия PUBG Corporation всё же выпустит королевскую битву PlayerUnknown’s Battlegrounds на консоли PlayStation 4. По этому поводу компания Sony опубликовала новый трейлер шутера.

Выход игры ожидается 7 декабря. Разработчики решили порадовать тех, кто решится на оформление предварительного заказа игры: эти геймеры получат скин Натан Дрейка из Uncharted, рюкзак Элли из Last of Us и эксклюзивную тему.

Всего на старте в PS4-версии шутера игрокам будут доступны три карты. Четвёртую разработчики обещают добавить зимой. В настоящий момент PUBG доступна на ПК, мобильных устройствах, а также Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • sony
  • playstation4
  • uncharted
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar