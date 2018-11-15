Влияние "Рамштайна". Светлана Лобода устроила фотосессию на фоне унитаза
Известная украинская певица Светлана Лобода анонсировала концерт в Берлине весьма оригинальным способом. Девушка выложила в Instagram фото на фоне унитаза и обратилась к подписчикам с вопросом.
#Berlin, are you ready?
Фото: instagram.com/lobodaofficial/
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на выбор места съёмки. Большинство из них сочло фотографию провокационной и вызывающей.
Ну унитаз — это вообще пипец! Ну сфоткайтесь уже на кладбище! Эти звёзды уже не знают, куда себя деть
Надо сидя и без штанов, чего уж там
Фото: instagram.com/lobodaofficial/
Впрочем, некоторые пользователи заступились за любимую исполнительницу. А может быть, это тонкий троллинг?..
Мда, прикольный дизайн, красивый пейзаж
Никогда бы не подумала, что унитаз может стильно смотреться