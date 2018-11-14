Ким Кардашьян рассказала, чем пахнет её муж Канье Уэст

Не могу объяснить, однако он пахнет как богатый человек. Может быть, как… Деньги, я не знаю! Он пахнет как очень дорогой парфюм Saint Laurent

Когда Ким спросили про её собственный запах, она ответила, что пахнет очень хорошо. Ким заявила, что она выбирает аромат в зависимости от своих ощущений, так как он определяет её настроение. Американская звезда рассказала, что она всегда пробует новые запахи.