Ким Кардашьян рассказала, чем пахнет её муж Канье Уэст
Фото: © AP Photo/Evan Vucci
Участница американского реалити-шоу "Семейство Кардашьян" рассказала об аромате своего супруга.
Во время интервью журналисты издания The Cut попросили Ким Кардашьян описать, чем пахнет её муж. Американская звезда заявила, что рэпер Канье Уэст пахнет дорого.
Не могу объяснить, однако он пахнет как богатый человек. Может быть, как… Деньги, я не знаю! Он пахнет как очень дорогой парфюм Saint Laurent
Ким Кардашьян
Когда Ким спросили про её собственный запах, она ответила, что пахнет очень хорошо. Ким заявила, что она выбирает аромат в зависимости от своих ощущений, так как он определяет её настроение. Американская звезда рассказала, что она всегда пробует новые запахи.
Любимые ароматы Ким — тубероза, жасмин, гардения.