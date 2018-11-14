Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 12:56

Из-за пожаров в Калифорнии запретили снимать фильмы

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/John Locher

Фото: © AP Photo/John Locher

Теперь компании, которые занимаются кинопроизводством, не могут работать в государственных парках и лесных зонах.

Комиссия California Film запретила снимать кино в Калифорнии. В частности, в зону запрета попали пляжные и лесные зоны, а также государственные парки. Об этом сообщает издание Variety.

Пожар в Калифорнии — самый разрушительный в истории штата. Он начался 8 ноября. Площадь пожара в настоящий момент достигает 80 тысяч гектаров. Бушующий пожар уничтожил дома певицы Майли Сайрус, актёра Джерарда Батлера, а также музыканта Нила Янга. Кроме того, Канье Уэст нанял частных пожарных, чтобы спасти свой дом от надвигающегося пожара.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Калифорнии возросло до 48 человек. Для борьбы с пожаром было задействовано более 5,1 тысячи пожарных.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Происшествия
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar