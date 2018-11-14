Из-за пожаров в Калифорнии запретили снимать фильмы

Теперь компании, которые занимаются кинопроизводством, не могут работать в государственных парках и лесных зонах.

Комиссия California Film запретила снимать кино в Калифорнии. В частности, в зону запрета попали пляжные и лесные зоны, а также государственные парки. Об этом сообщает издание Variety.

Пожар в Калифорнии — самый разрушительный в истории штата. Он начался 8 ноября. Площадь пожара в настоящий момент достигает 80 тысяч гектаров. Бушующий пожар уничтожил дома певицы Майли Сайрус, актёра Джерарда Батлера, а также музыканта Нила Янга. Кроме того, Канье Уэст нанял частных пожарных, чтобы спасти свой дом от надвигающегося пожара.