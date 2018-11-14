Новый флешмоб. Женщины показывают кружевные трусы для борьбы с изнасилованием

В Сети теперь можно найти очень много фотографий нижнего женского белья под хештегом #ThisIsNotConsent.

Новое движение появилось после инцидента, который произошёл в ирландском суде в начале ноября 2018 года. Тогда судья решил оправдать мужчину, который изнасиловал девочку-подростка, так как та носила стринги с кружевами. Этот факт стал основным доводом адвокатов подсудимого.

Такое решение судьи вызвало негативную реакцию пользователей в социальных сетях. Большая часть из них осталась шокирована, что выбор нижнего белья можно использовать против подростка во время слушания.