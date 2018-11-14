Звезда "Игры престолов" снимется в "Звёздных войнах"

Педро Паскаль, известный по культовому шоу, может сыграть главную роль в сериале "Мандалорец".

В настоящий момент Паскаль находится на финальной стадии переговоров со студией Disney. Он может сыграть главную роль в сериале "Мандалорец", который снимет Джон Фавро. Об этом сообщает io9.

Информация о том, что звезда "Игры престолов" (в роли принца Оберина Мартелла) будет участвовать в новом проекте во вселенной "Звёздные войны". В настоящий момент подтверждается, что Паскалю достанется центральная роль в сериале.