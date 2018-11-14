Звезда "Игры престолов" снимется в "Звёздных войнах"
Фото: © Richard Shotwell/Invision/AP
Педро Паскаль, известный по культовому шоу, может сыграть главную роль в сериале "Мандалорец".
В настоящий момент Паскаль находится на финальной стадии переговоров со студией Disney. Он может сыграть главную роль в сериале "Мандалорец", который снимет Джон Фавро. Об этом сообщает io9.
Информация о том, что звезда "Игры престолов" (в роли принца Оберина Мартелла) будет участвовать в новом проекте во вселенной "Звёздные войны". В настоящий момент подтверждается, что Паскалю достанется центральная роль в сериале.
Сюжет шоу расскажет о тяжёлой судьбе одинокого стрелка, который обитает в отдалённых уголках галактики за пределами Новой Республики. Сценарий напишет Фавро, он же выступит исполнительным продюсером. Всего будет десять эпизодов. Даты премьеры пока нет.