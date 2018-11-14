Названа продолжительность эпизодов финального сезона "Игры престолов"

Каждая серия заключительного сезона культового шоу может составлять более шестидесяти минут.

Восьмой и заключительный сезон "Игры престолов" может длиться всего шесть эпизодов, однако авторы шоу сделают всё возможное, чтобы довести каждую серию до максимума. Об этом сообщает Joblo.

Дэвид Нуттер, который работал над несколькими эпизодами финального сезона, ответил на вопросы фанатов. Благодаря этому стало известно, что каждый из эпизодов финального сезона будет длиться больше 60 минут.