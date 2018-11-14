Ещё одна книга создателя "Игры престолов" получит экранизацию в виде сериала

Онлайн-кинотеатр Hulu выпустит сразу два шоу по мотивам фантастического цикла "Дикие карты" Джорджа Мартина.

Стриминговая площадка Hulu наняла команду сценаристов для создания двух сериалов по циклу от писателя Джорджа Мартина "Дикие карты". Об этом сообщает Variety.

Исполнительными продюсерами проекта выступят Винс Джерарджис ("Игра престолов") и Эндрю Миллер ("Дрожь земли"). Работу курировать будет писательница Мелинда Снодграсс, редактор книг Мартина и соавтор "Диких карт". За проект отвечает студия Universal Cable Productions ("Звёздный крейсер "Галактика").