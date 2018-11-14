Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда ОМС на 2020–2021 годы

Государственная дума РФ во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.Об этом сообщает ТАСС.

В проекте предусмотрены доходы ФОМС в размере 2,098 трлн рублей в 2019 году, 2,349 трлн — в 2020 году и 2,495 трлн — в 2021 году. Основной статьёй доходов бюджета являются страховые взносы на ОМС. Расходы бюджета Фонда предусмотрены в сумме 2,19 трлн рублей в 2019 году, 2,35 трлн — в 2020 году и 2,501 трлн — в 2021 году.

По сравнению с одобренным бюджетом, общий доход согласно прогнозу социально-экономического развития РФ увеличился на 1,5–4%. Такой рост обусловлен увеличением фонда заработной платы и межбюджетными трансфертами, которые фонд получает из федеральной казни.