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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 17:09

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда ОМС на 2020–2021 годы

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Государственная дума РФ во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.Об этом сообщает ТАСС.

В проекте предусмотрены доходы ФОМС в размере 2,098 трлн рублей в 2019 году, 2,349 трлн — в 2020 году и 2,495 трлн — в 2021 году. Основной статьёй доходов бюджета являются страховые взносы на ОМС. Расходы бюджета Фонда предусмотрены в сумме 2,19 трлн рублей в 2019 году, 2,35 трлн — в 2020 году и 2,501 трлн — в 2021 году.

По сравнению с одобренным бюджетом, общий доход согласно прогнозу социально-экономического развития РФ увеличился на 1,5–4%. Такой рост обусловлен увеличением фонда заработной платы и межбюджетными трансфертами, которые фонд получает из федеральной казни.

Кроме того, предусмотрены трансферты из федерального бюджета на оказание медицинской помощи онкобольным: 70 млрд рублей в 2019 году, 120 млрд — в 2020 году, 140 млрд — в 2021 году.

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Евгений Шуваев
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