СМИ: "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов из-за махинаций с трансферами
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Авторитетная французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила, что парижскому клубу грозят серьёзные санкции со стороны УЕФА — вплоть до лишения права выступать в Лиге чемпионов.
Европейская федерация вновь обратила внимание на деятельность парижского клуба после последних данных организации Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при переходах футболистов в команду.
Отдельную работу УЕФА проведёт в отношении трансферов в "ПСЖ" нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из "Барселоны" и "Монако" соответственно летом 2017 года. В случае с Мбаппе, о котором стало известно после нового "слива", трансфер попытались провернуть в обход правил финансового фэйр-плей. "ПСЖ" не хотел выплачивать 180 миллионов наличными сразу, в итоге схема, согласно "сливу", была следующей: бесплатная аренда — в первый год, 90 млн евро — в июле 2018-го, 55 млн евро — через год и бонус в 35 млн.