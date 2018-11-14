СМИ: "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов из-за махинаций с трансферами

Авторитетная французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила, что парижскому клубу грозят серьёзные санкции со стороны УЕФА — вплоть до лишения права выступать в Лиге чемпионов.

Европейская федерация вновь обратила внимание на деятельность парижского клуба после последних данных организации Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при переходах футболистов в команду.