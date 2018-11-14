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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 15:00

СМИ: "ПСЖ" могут исключить из Лиги чемпионов из-за махинаций с трансферами

Фото: &copy; Instagram/k.mbappe

Фото: © Instagram/k.mbappe

Авторитетная французская газета L'Equipe со ссылкой на свои источники сообщила, что парижскому клубу грозят серьёзные санкции со стороны УЕФА — вплоть до лишения права выступать в Лиге чемпионов.

Европейская федерация вновь обратила внимание на деятельность парижского клуба после последних данных организации Football Leaks, в которых были раскрыты финансовые махинации при переходах футболистов в команду.

Отдельную работу УЕФА проведёт в отношении трансферов в "ПСЖ" нападающих Неймара и Килиана Мбаппе из "Барселоны" и "Монако" соответственно летом 2017 года. В случае с Мбаппе, о котором стало известно после нового "слива", трансфер попытались провернуть в обход правил финансового фэйр-плей. "ПСЖ" не хотел выплачивать 180 миллионов наличными сразу, в итоге схема, согласно "сливу", была следующей: бесплатная аренда — в первый год, 90 млн евро — в июле 2018-го, 55 млн евро — через год и бонус в 35 млн.

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Дмитрий Кузнецов
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