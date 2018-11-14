Благодаря России кассовые сборы "Венома" составили 700 миллионов долларов
Кадр из фильма “Веном”/kinopoisk.ru
Ранее сообщалось, что киноленте удалось обогнать "Мстителей" по кассовым сборам в России.
Кассовые успехи "Венома" поражают не только в России, но и за рубежом. Фильму уже удалось обойти "Мстители: Война Бесконечности", а после старта в Китае мировые сборы превысили отметку в 700 миллионов долларов.
За пределами США фильм собрал 500 миллионов долларов. Благодаря сборам ленты международная касса Sony в 2018 году превысила 2 миллиарда долларов. Такой показатель компания видит впервые с 2012 года. Сборы фильмов Sony в США превысили 1 миллиард долларов.
Всего в Китае "Веном" собрал 134 миллиона долларов. На втором месте идёт Россия — 32 миллиона долларов. Согласно прогнозам, общие сборы фильма составят около 800 миллионов долларов.