Благодаря России кассовые сборы "Венома" составили 700 миллионов долларов

Ранее сообщалось, что киноленте удалось обогнать "Мстителей" по кассовым сборам в России.

Кассовые успехи "Венома" поражают не только в России, но и за рубежом. Фильму уже удалось обойти "Мстители: Война Бесконечности", а после старта в Китае мировые сборы превысили отметку в 700 миллионов долларов.

За пределами США фильм собрал 500 миллионов долларов. Благодаря сборам ленты международная касса Sony в 2018 году превысила 2 миллиарда долларов. Такой показатель компания видит впервые с 2012 года. Сборы фильмов Sony в США превысили 1 миллиард долларов.