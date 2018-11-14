Геймеры в пух и прах разнесли Fallout 76

13 ноября Bethesda раньше времени выпустила игру про жизнь после апокалипсиса, и многие остались недовольны ею.

В настоящий момент средний балл на сайте Metacritic составляет 2,3 балла. Минимум было 0,8 балла. Всего игра получила 276 негативных отзывов против 71 положительного.

Геймеры пишут, что Bethesda выпустила не ту игру Fallout, которую они помнят. В частности, игроки критикуют проект за огромное количество багов, а также отсутствие персонажей с интересными заданиями.