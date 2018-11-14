Негуманно. Госдуму просят запретить клетки в зале суда

Авторы законопроекта среди минусов также называют изоляцию подсудимых от судебного заседания.

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает устанавливать в зале суда клетки и держать в них подозреваемых и обвиняемых. Авторами проекта выступили сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров и ряд других.

Клишас пояснил, что этим проектом они пытаются добиться гуманизации отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым. Он также убеждён, что помещённый в клетку человек физически и психологически изолирован от судебного заседания.

— В этих целях документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины, — поясняет сенатор.