Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 18:24

Негуманно. Госдуму просят запретить клетки в зале суда

Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Авторы законопроекта среди минусов также называют изоляцию подсудимых от судебного заседания.

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает устанавливать в зале суда клетки и держать в них подозреваемых и обвиняемых. Авторами проекта выступили сенаторы Андрей Клишас, Алексей Александров и ряд других.

Клишас пояснил, что этим проектом они пытаются добиться гуманизации отношения к подсудимым, подозреваемым и обвиняемым. Он также убеждён, что помещённый в клетку человек физически и психологически изолирован от судебного заседания.

— В этих целях документ устанавливает запрет на использование в залах судебных заседаний любых защитных кабин, будь то металлические клетки или изолирующие светопрозрачные защитные кабины, — поясняет сенатор.

Он также добавил, что над проектом работали и Верховный суд, и МВД РФ, и Минюст, и правительство страны.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • сизо
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar