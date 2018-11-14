Не так уж и дёшево. Депутат Хинштейн показал меню из столовой Госдумы
Фото: © Twitter /Александр Хинштейн
Фотографии с "копеечными" обедами, по словам парламентария, не соответствуют действительности.
Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в "Твиттере" выложил фотографию меню из столовой Госдумы.
Как и обещал, вот - сегодняшнее меню @dumagovru. pic.twitter.com/SQW70H475N— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.
На кадрах видно, что встречаются блюда разных ценовых категорий, а речи о "копеечных" даже не идёт. Народный избранник также поделился фотографией своего сегодняшнего обеда из трёх блюд, за который он заплатил 253 рубля.
Мой сегодняшний обед обошёлся в 253₽: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника pic.twitter.com/0HxwgOB0PV— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.
Сам политик в беседе с "Пятым каналом" заявил, что мнение о дешёвых обедах в думской столовой является выдумкой.
— То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10–15 лет, — заявил Хинштейн.
По его словам, нельзя сказать, что всё стоит слишком дорого, однако цены для уровня столовых являются не самыми низкими.