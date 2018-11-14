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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 20:52

Не так уж и дёшево. Депутат Хинштейн показал меню из столовой Госдумы

Фото: &copy; Twitter /Александр Хинштейн

Фото: © Twitter /Александр Хинштейн

Фотографии с "копеечными" обедами, по словам парламентария, не соответствуют действительности.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в "Твиттере" выложил фотографию меню из столовой Госдумы.

На кадрах видно, что встречаются блюда разных ценовых категорий, а речи о "копеечных" даже не идёт. Народный избранник также поделился фотографией своего сегодняшнего обеда из трёх блюд, за который он заплатил 253 рубля.

Сам политик в беседе с "Пятым каналом" заявил, что мнение о дешёвых обедах в думской столовой является выдумкой.

— То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10–15 лет, — заявил Хинштейн.

По его словам, нельзя сказать, что всё стоит слишком дорого, однако цены для уровня столовых являются не самыми низкими.

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