Не так уж и дёшево. Депутат Хинштейн показал меню из столовой Госдумы

Фотографии с "копеечными" обедами, по словам парламентария, не соответствуют действительности.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн в "Твиттере" выложил фотографию меню из столовой Госдумы.

На кадрах видно, что встречаются блюда разных ценовых категорий, а речи о "копеечных" даже не идёт. Народный избранник также поделился фотографией своего сегодняшнего обеда из трёх блюд, за который он заплатил 253 рубля.

Мой сегодняшний обед обошёлся в 253₽: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника pic.twitter.com/0HxwgOB0PV — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 14 ноября 2018 г.

Сам политик в беседе с "Пятым каналом" заявил, что мнение о дешёвых обедах в думской столовой является выдумкой.

— То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10–15 лет, — заявил Хинштейн.