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Регион
Опубликовано 14 ноября 2018, 21:43

Братья Березуцкие присоединятся к Слуцкому в штабе "Витесса"

Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Экс-футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском футбольном клубе "Витесс". Об этом сообщает портал Sport24.ru.

Точные даты, когда братья приступят к работе, не сообщаются. Добавим, что под руководством отечественного специалиста футболисты играли в составе московских армейцев.

Отметим, что вместе со Слуцким в "Витессе" работает бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский.

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