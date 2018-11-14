Братья Березуцкие присоединятся к Слуцкому в штабе "Витесса"

Экс-футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие войдут в тренерский штаб Леонида Слуцкого в голландском футбольном клубе "Витесс". Об этом сообщает портал Sport24.ru.

Точные даты, когда братья приступят к работе, не сообщаются. Добавим, что под руководством отечественного специалиста футболисты играли в составе московских армейцев.